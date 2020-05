Chili legt nieuwe beperkingen op na piek coronabesmettingen

Chili heeft strikte nieuwe quarantainemaatregelen opgelegd in drie districten in de hoofdstad Santiago na een plotselinge piek in coronavirusgevallen op zondag.

Het ministerie van Volksgezondheid meldde 1228 nieuwe infecties, wat het totaal op bijna 20.000 in het hele land brengt. Het is een tegenvaller na de hoop dat het land het ergste in de crisis achter zich had.

„Als we de strijd in Santiago niet winnen, kunnen we de oorlog tegen het coronavirus verliezen”, waarschuwde minister van Volksgezondheid Jaime Manalich.

De districten Cerillos, Quilicura en Recoleta - evenals de noordelijke mijnstad Antofagasta - worden vanaf dinsdag in quarantaine geplaatst, zei hij.

Santiago, met een bevolking van zeven miljoen, is het epicentrum van coronabesmettingen in het land, vooral in de drie rijkste buitenwijken.

Het ministerie meldde zondag dertien nieuwe sterfgevallen, allemaal in het grootstedelijke gebied, wat het totaal doden op 260 brengt.