Chili: einde totaalverbod op abortus

De Chileense Senaat heeft woensdag ingestemd met een voorstel dat een einde maakt aan een totaalverbod op abortus.

Voortaan is abortus in het Zuid-Amerikaanse land toegestaan in het geval van verkrachting, een levensbedreigende situatie voor de moeder of als de foetus niet levensvatbaar is. Nu de Senaat het voorstel heeft goedgekeurd, moet alleen het Huis van Afgevaardigden er nog mee instemmen.

Vrouwen in Chili kunnen nu nog worden vervolgd voor het laten plegen van abortus, evenals artsen die een abortus uitvoeren. Het wetsvoorstel om abortus in bepaalde gevallen toe te staan, komt uit de koker van de Chileense president Michelle Bachelet. De socialistische politica was tussen 2006 en 2010 al president en werd in 2013 opnieuw verkozen. Volgens Bachelet is gebleken dat de totale criminalisering van abortus de praktijk niet heeft uitgebannen.

Het wetsvoorstel om abortus toe te staan ligt gevoelig in het rooms-katholieke land. De stemming in de Senaat duurde tot na middernacht. Abortus was tot 1989 toegestaan in Chili, tot het regime van dictator Augusto Pinochet in dat jaar elke vorm van abortus strafbaar stelde.