Chili dringt aan op akkoord klimaattop

De Chileense voorzitter van de VN-klimaattop in Madrid dringt er bij de deelnemende landen op aan tot een akkoord te komen. De afgevaardigden steggelen over de verdeling van de CO2-uitstoot en over het aanscherpen van eerder bepaalde klimaatdoelen. De top duurt nog tot en met vrijdag.

„Ik roep jullie op om samen te werken om een positief antwoord mogelijk te maken”, zei voorzitter Carolina Schmidt. „Er zijn geen excuses voor het niet bereiken van een akkoord.”

De top wordt gehouden in Madrid vanwege de sociale onrust in Chili, waar de conferentie eigenlijk zou worden gehouden. Er wordt gekeken hoe het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 moet worden uitgewerkt.