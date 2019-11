Chileense president veroordeelt politiegeweld

De Chileense president Sebastián Piñera heeft zondag voor het eerst het optreden van de politie, tijdens de demonstraties van de afgelopen weken, veroordeeld. "Er is buitensporig veel geweld gebruikt. Misdaden werden gepleegd en de rechten van allen werden niet gerespecteerd", zei de president tijdens een toespraak tot de bevolking.

Officieren van justitie onderzoeken meer dan duizend vermoedelijke misbruikzaken, die variëren van martelingen tot seksueel misbruik, gepleegd door politieagenten en militairen. "Ondanks onze vastberadenheid en voorzorgsmaatregelen om de mensenrechten te beschermen, zijn in sommige gevallen protocollen niet nageleefd", aldus Piñera.

Chili is al weken het toneel van grootschalige protesten. Die begonnen na tariefsverhogingen in het openbaar vervoer. Demonstranten beklagen zich onder meer over de stijgende kosten van hun levensonderhoud en sociale ongelijkheid in het meest welvarende land van Zuid-Amerika. Protesten gingen de afgelopen tijd gepaard met brandstichting, rellen en plunderingen. Er vielen zeker 22 doden en duizenden gewonden.