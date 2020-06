Chileense minister van Volksgezondheid ontslagen

De Chileense president Sebastián Piñera heeft zaterdag zijn minister van Volksgezondheid Jaime Mañalich ontslagen. Hij bedankte hem voor de bewezen diensten en wees Oscar Enrique Paris als opvolger aan.

In het Zuid-Amerikaanse land is al een week een heftige discussie gaande over het groeiend aantal coronadoden en nieuwe infecties. En dat terwijl de 7 miljoen inwoners van hoofdstad Santiago en omgeving, de grootste brandhaard, al bijna een maand verplicht thuis zitten. De bevolking van Valparaiso, Viña del Mar en verscheidene andere steden mag sinds vrijdag de deur alleen nog uit voor het hoogstnoodzakelijke.

Chili telt inmiddels meer dan 167.000 geregistreerde besmettingsgevallen. De afgelopen 24 uur was de toename ruim 6500, maar iets minder dan het vrijdag gevestigde record van 6754. Tot dusver bezweken 3100 patiënten aan Covid-19.