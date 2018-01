Chileense ‘antipoëet’ Parra (103) overleden

De Chileense dichter en wis- en natuurkundige Nicanor Parra is op 103-jarige leeftijd overleden. Dat heeft president Michelle Bachelet dinsdag via Twitter bekendgemaakt. „Chili heeft een van de grootste schrijvers in de geschiedenis van onze literatuur verloren en een unieke stem in de westerse cultuur”, schreef ze.

Parra, die zichzelf een ‘antipoëet’ noemde om afstand te nemen van literaire dikdoenerij, geldt als een van de belangrijkste dichters van de 20e eeuw in Zuid-Amerika. Een vroeg werk uit 1954 (Poemas y antipoemas) vormde een inspiratiebron voor de Amerikaanse Beat Generation, met als boegbeelden Allen Ginsberg, Jack Kerouac en William Burroughs.

Parra, die tot zijn dood actief, provocatief en welsprekend bleef, kreeg in 2011 voor zijn omvangrijke oeuvre de Cervantesprijs, een begeerde onderscheiding voor een Spaanstalige schrijver.