Chicago haalt beeld Columbus weg na rellen

De autoriteiten in de Amerikaanse stad Chicago hebben een beeld weggehaald van ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus. Burgemeester Lori Lightfoot liet het monument in Grant Park verwijderen nadat protesten van activisten flink uit de hand waren gelopen, berichten lokale media.

Activisten houden Columbus verantwoordelijkheid voor de onderdrukking van inheemse inwoners van het continent. Bij demonstraties bij het beeld, dat sinds 1933 in het stadspark stond, waren een week geleden 49 politiemensen en vier betogers gewond geraakt.

Niet alle inwoners van Chicago zijn blij met het besluit van de gemeente. Het hoofd van een organisatie voor Amerikanen van Italiaanse afkomst, de JCCIA, noemt de ontdekkingsreiziger uit Genua volgens NBC Chicago juist een symbool van hoop. „Ik kan garanderen dat Italiaanse Amerikanen hier niet blij mee zijn.”

Betogers keren zich op meer plaatsen in de wereld tegen beelden van omstreden figuren uit de koloniale periode. In het Britse Bristol is het beeld neergehaald van een slavenhandelaar en in België moest de beeltenis van koning Leopold II het ontgelden. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een schrikbewind in Congo.

In de VS zijn op meerdere plaatsen beelden van Columbus gevandaliseerd, waaronder ook het beeld in Grant Park. Burgemeester Lightfoot had eerder nog gezegd die beeltenis van Colombus te willen laten staan. De gemeente heeft inmiddels ook een ander beeld van Columbus weggehaald.