‘Chemische nevel’ teistert Engelse zuidkust

Meer dan honderd mensen moesten in ziekenhuizen worden behandeld nadat een soort chemische nevel vanuit zee de kust van het graafschap East Sussex in Zuid-Engeland had bereikt. Het ging om bezoekers van het strand en de kliffen in de buurt van Birling Gap, nabij de kustplaats Eastbourne.

Artsen kregen zondagavond en in de nacht naar maandag te maken met mensen die klaagden over irritaties van ogen en keel. De politie deelde mee dat zij de oorzaak van de chemische wolk nog niet had kunnen achterhalen.

Bezoekers van de kust zagen de wolk ’s middags al vanuit zee komen aandrijven. Volgens The Guardian dacht men dat het om een gewone mistbank ging. Zodra de nevel echter de kust bereikte, kregen hulpverleners de eerste klachten binnen over oog- en keelirritaties.