Chemische fabriek in Texas staat op springen

Een chemische fabriek in de buurt van Houston staat op springen. Door de overstromingen als gevolg van de orkaan Harvey is de stroomvoorziening en daarmee ook de koeling uitgevallen, waardoor de in de fabriek gebruikte chemische stoffen verhit zijn geraakt. Zonder koeling zullen ze vlam vatten en exploderen, zei de topman van de Noord-Amerikaanse tak van het Franse chemiebedrijf Arkema.

Op welke termijn dit zal gebeuren kon directeur Richard Rowe niet voorspellen. Maar als het gebeurt, zal de reactie lijken op een benzinebrand: explosief en intens. Er zal rookontwikkeling zijn, die huid, ogen en longen kan prikkelen, maar de gevolgen op lange termijn zouden beperkt zijn.

De fabriek ligt in Crosby, 40 kilometer ten noordoosten van Houston. Omwonenden in een straal van 2,4 kilometer worden geëvacueerd. In de fabriek worden organische peroxides gemaakt die worden gebruikt bij de productie van onder meer kunsthars, polystyreen en verf.