Chemicaliënvondst Neukirchen wijst op aanslag

De chemicaliën die onlangs in Neukirchen-Vluyn, vlak over de grens bij Venlo, zijn gevonden waren waarschijnlijk bedoeld voor een aanslag. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Düsseldorf, werd maandag bekend. Dat wijst volgens de Duitse media op het vermoeden dat een zwaar staatsgevaarlijk misdrijf werd beraamd.

Agenten troffen twee weken geleden in de garage van een 24-jarige man een aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen aan waarmee bommen kunnen worden gemaakt. Eigenlijk waren ze op zoek naar gestolen goederen, buitgemaakt bij inbraken.

Grootschalig onderzoek heeft tot dusver tot vier arrestaties geleid. Drie van de verdachten zitten nog vast. Of nog meer aanhoudingen te verwachten zijn, wilde justitie niet zeggen. Ook deed ze geen mededelingen over eventuele politieke achtergronden.