Chelsea Manning opnieuw gedaagd na vrijlating

Klokkenluider Chelsea Manning, die donderdag is vrijgelaten na 62 dagen hechtenis, werd direct nadat ze de gevangenis had verlaten al gedaagd om nog in de maand mei opnieuw te getuigen voor een grand jury.

Manning, die werd vastgezet omdat ze niet wilde getuigen voor een grand jury begin maart in een zaak tegen WikiLeaks, zal waarschijnlijk dan ook snel weer achter de tralies verdwijnen. Volgens haar advocaten zal ze opnieuw weigeren vragen te beantwoorden.

De voormalig inlichtingenanalist van het Amerikaanse leger werd in 2013 door een krijgsraad tot 35 jaar veroordeeld wegens spionage en het lekken van meer dan 700.000 documenten over het optreden van het Amerikaanse leger in Iran en Afghanistan naar klokkenluiderssite WikiLeaks. Volgens de Amerikaanse overheid werkte ze nauw samen met Julian Assange. In 2017 kreeg ze gratie.