„Chelsea Manning moet weer de cel in”

Oud-legeranalist Chelsea Manning wordt weer vastgezet. Een Amerikaanse rechter heeft daar opdracht toe gegeven omdat Manning nog steeds weigert te getuigen, meldt een woordvoerder van haar juridische team.

Manning had al duidelijk gemaakt geen verklaring te zullen afleggen voor een grand jury over haar contacten met klokkenluiderssite WikiLeaks. Dat weigerde ze eerder dit jaar ook al en toen moest ze eveneens voor straf de cel in. De oud-militair zat toen 62 dagen vast.

Manning, die door haar aanhangers wordt gezien als een klokkenluider, zat eerder ook al zeven jaar vast, omdat ze geheime informatie lekte naar WikiLeaks. Ze was eigenlijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar, maar kwam eerder vrij door toedoen van president Barack Obama.

De Amerikaanse autoriteiten proberen inmiddels WikiLeaks-oprichter Julian Assange uitgeleverd te krijgen. Die zit vast in Groot-Brittannië. Assange zou jaren geleden hebben samengezworen met Manning om een wachtwoord te kraken op een computernetwerk van het ministerie van Defensie.