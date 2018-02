De man uit New Jersey die in 2016 bomaanslagen heeft gepleegd in de wijk Chelsea in New York is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat heeft het Amerikaans ministerie van Justitie dinsdag bekendgemaakt.

De federale rechter in Manhattan achtte de 30-jarige Ahmad Khan Rahimi in oktober schuldig aan alle acht ten laste gelegde feiten. Daaronder het tot ontploffing brengen van een snelkookpan gevuld met schroot. Dertig mensen raakten gewond.