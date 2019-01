Chef milieudienst Brazilië stapt op

SAO PAULO (AMP/RTR ). Het hoofd van de Braziliaanse milieubeschermingsdienst Ibama is opgestapt na kritiek van Jair Bolsonaro. De nieuwe, uiterst conservatieve president hekelde de bedragen die zijn gespendeerd aan de huur van terreinwagens en pick-uptrucks om te patrouilleren.

Een Ibama-woordvoerster zei maandag dat Suely Araujo, die het bureau sinds 2016 leidde, haar ontslag heeft aangeboden nadat Bolsonaro op Twitter had gesuggereerd dat er onregelmatigheden zijn ontdekt in de begroting. Daarop stond een post van 6,75 miljoen euro voor het vervoer van toezichthouders in moeilijk toegankelijke gebieden.

Bolsonaro, die onvoorwaardelijke steun geniet van de machtige landbouwsector in het land, heeft er een gewoonte van gemaakt Ibama aan te vallen. De dienst is onder meer belast met de bescherming van het Amazonegebied tegen ontbossing. Houthakkers, veefokkers en akkerbouwers maken zich daaraan geregeld schuldig, naast de vele mijnwerkers die illegaal bezig zijn in het kwetsbare tropisch regenwoud.