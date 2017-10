Chef MI5 acht terreurdreiging groter dan ooit

De kans op een islamitische aanslag in Groot-Brittannië is nog nooit zo groot geweest als nu. Het aantal dreigingen is dit jaar „dramatisch gestegen”.

Het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5, Andrew Parker, zei dat dinsdag tijdens een toespraak in Londen. De snelheid waarmee nieuwe dreigingen zich ontwikkelen, is nog nooit zo hoog geweest in de 34 jaar dat hij in het vak zit, zei Parker (55). Aanslagen, zo zei hij, kunnen binnen enkele dagen veranderen van plan in uitvoering.

De veiligheidsdienst heeft momenteel zo’n vijfhonderd operaties tegen naar schatting 3000 extremisten lopen. Bij voorgaande onderzoeken heeft de dienst in totaal 20.000 terroristen in het vizier gekregen. Bovendien houdt MI5 het oog gericht op degenen die terugkeren uit Syrië en Irak. Parker wees in dit verband op een strikt noodzakelijke samenwerking met andere Europese veiligheidsdiensten.

Groot-Brittannië was dit jaar al vijf keer het doelwit van een aanslag. Daarbij kwamen 36 mensen om het leven.