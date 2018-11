Chef Duitse veiligheidsdienst de laan uit

De chef van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV, Hans-Georg Maassen, is door minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken definitief met vervroegd pensioen gestuurd. Zijn vertrek hing al enige dagen in de lucht.

In de afscheidsspeech van Maassen bij de BfV stonden volgens Seehofer „onacceptabele” opmerkingen die een verdere vertrouwensrelatie onmogelijk maken. In de bewuste toespraak, die achter gesloten deuren plaatsvond, veroordeelde Maassen het „naïeve en linkse” regeringsbeleid van de coalitie van CDU en SPD. Hij liet ook weten te overwegen om de politiek in te gaan.

Maassen moest zijn baan bij de BfV aanvankelijk verruilen voor een andere functie omdat hij in opspraak was geraakt na ongeregeldheden in de Oost-Duitse plaats Chemnitz. Hij had vraagtekens gezet bij de echtheid van videobeelden waarop te zien zou zijn hoe rechts-extremisten jacht maken op mensen met een buitenlands uiterlijk.