‘Checks hadden schietpartijen niet voorkomen’

Uitgebreide screening van mensen die wapens kopen, hadden het recente wapengeweld in de Verenigde Staten niet kunnen voorkomen. Dat zegt president Donald Trump een dag nadat een schutter in Odessa en Midland in de staat Texas zeven mensen doodschoot en er meer dan twintig verwondde.

„Hoe sterk je de achtergrondchecks ook maakt, die hadden dit soort incidenten niet voorkomen”, zei Trump op het Witte Huis. Afgelopen maand doodde een schutter in El Paso n Texas 22 mensen en verwondde 24 mensen. In Dayton, Ohio schoot een man 9 mensen dood en raakten 27 mensen gewond. De president gaf aan dat hij met de Democraten en Republikeinen in het Congres wil werken aan nieuwe wapenwetgeving.

Trump liet na die schietincidenten aanvankelijk doorschemeren strengere screening te willen, maar schoof later weer op naar het standpunt van de in de VS machtige wapenlobby die zich verzet tegen strengere wetgeving. Het Huis van Afgevaardigden nam eerder dit jaar een wet aan die bij iedere aankoop van een vuurwapen achtergrondchecks verplicht stelt. Het wetsvoorstel is echter nog niet in stemming gebracht in de Senaat.