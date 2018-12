Chauffeur vast voor schieten op „gele hesjes”

Een 60-jarige Spaanse vrachtwagenchauffeur is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt, omdat hij bij de Franse stad Béziers met losse flodders had geschoten op betogers in gele hesjes. Het Spaanse persbureau Europa Press meldt dat een betoger door het incident lichtgewond raakte.

De vrachtwagenchauffeur was vast komen te staan op de route tussen de zuidelijke steden Perpignan en Montpellier omdat ‘gele hesjes’ de weg blokkeerden. Uit frustratie over het oponthoud pakte de chauffeur zijn jachtgeweer, stapte hij uit zijn vrachtwagen en begon hij te schieten.

Daarna raakte de chauffeur slaags met de betogers. De politie kwam tussenbeide en hield de Spanjaard aan.