Chauffeur erkent schuld na vondst dode Vietnamezen

Een Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur heeft zich schuldig verklaard aan 39 aanklachten van onder andere moord in verband met de vondst vorig jaar van dode migranten in een container in Engeland. Een tweede chauffeur verklaarde zichzelf woensdag tijdens de gerechtelijke hoorzitting niet schuldig.

De koelcontainer op een vrachtauto kwam uit Zeebrugge en werd op 23 oktober ontdekt in Grays, ruim 20 kilometer ten oosten van Londen. In de container lagen 39 lijken. Het ging voornamelijk om Vietnamezen.

In de zaak is nog zeker één andere verdachte, die door justitie is beschuldigd van mensenhandel.