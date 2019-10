Chauffeur ‘dodentruck’ voor de rechter

De chauffeur van de vrachtwagen waar 39 mensen dood in zijn aangetroffen, verscheen maandag via een videoverbinding voor de rechter. De 25-jarige Maurice Robinson vroeg tijdens de pro-formazitting niet of hij op borgtocht vrijgelaten kon worden. Zijn voorarrest is verlengd tot 25 november.

De autoriteiten arresteerden Robinson na de vondst van de lichamen in een koelcontainer in de buurt van de Engelse haven Purfleet. Hij wordt verdacht van een reeks strafbare feiten, zoals doodslag, betrokkenheid bij mensensmokkel en witwassen. Hij bevestigde maandag tegenover de rechtbank in Chelmsford zijn naam en adres.