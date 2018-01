Chauffeur bekent veroorzaken busongeval Peru

De vrachtwagenchauffeur die in Peru ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij een ernstig busongeluk heeft bekend dat hij met zijn vrachtwagen de bus van de klif heeft gereden. Tegen de man is nog geen aanklacht ingediend, maar een rechter bepaalde dat hij negen maanden in voorarrest moet blijven, meldt de BBC. Bij het ongeluk kwamen vorige week 52 mensen om het leven.

Een bus raakte dinsdag van een weg langs een klif en kwam honderd meter lager ondersteboven op een strand terecht bij de plaats Pasamayo, ten noorden van de hoofdstad Lima. De bus werd volgens de autoriteiten aangereden door een vrachtwagenchauffeur, die de macht over het stuur had verloren.

De 40-jarige chauffeur gaf de politie te kennen dat hij de bus inderdaad raakte op de weg die in de volksmond de „duivelsbocht” heet. De kustweg staat bekend als zeer gevaarlijk en is door de overheid intussen gesloten voor bussen.