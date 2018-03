Chatapps Telegram en Signal uit de lucht

Twee veelgebruikte chatapps zijn uit de lucht. Signal werkt wereldwijd niet, Telegram is momenteel niet te gebruiken in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De oorzaak is niet duidelijk.

Signal en Telegram staan bekend om hun beveiliging. Ze waren de eerste apps die berichten versleuteld verstuurden. Signal is gemaakt door het Amerikaanse bedrijf Open Whisper Systems. Telegram is opgezet door de Russen Nikolaj en Pavel Doerov, die eerder rijk werden met het sociale netwerk VKontakte, het ‘Russische Facebook’. De broers hebben Rusland een paar jaar geleden de rug toegekeerd.