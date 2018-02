Chatapp Telegram uit App Store gehaald

Een van de meest gebruikte chatapps ter wereld, Telegram, is donderdag verwijderd uit de App Store van Apple. Daardoor kunnen mensen de app tijdelijk niet installeren op iPhones en iPads.

„We zijn door Apple geïnformeerd dat ongepaste inhoud beschikbaar was gemaakt voor onze gebruikers. Als we bescherming klaar hebben, verwachten we dat de apps terugkeren in de store”, verklaarde de man achter de app, Pavel Durov. Het is niet bekend wat de ‘ongepaste inhoud’ is. Niet alleen Telegram zelf is tijdelijk onvindbaar, maar ook de nieuwe versie Telegram X.