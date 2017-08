Charlottesville wil wet voor standbeeldbeleid

De burgemeester van Charlottesville, Mike Signer, heeft gouverneur Terry McAuliffe van Virginia vrijdag gevraagd zo snel mogelijk een algemene vergadering van Huis en Senaat uit te schrijven. De parlementariërs kunnen het dan wettelijk mogelijk maken dat een gemeente zelf zijn beleid bepaalt ten aanzien van monumenten die herinneren aan de Confederatie ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog.

De dreigende verwijdering van een standbeeld van generaal Robert E. Lee, de aanvoerder van de zuidelijke staten die tegen afschaffing van de slavernij waren, leidde vorige week tot een mars van rechts-extremisten die ontaardde in chaos in de stad met een dode en gewonden.

Signer zei in een verklaring het best te vinden dat die gedenktekens naar een museum, begraafplaatsen of iets dergelijk gaan maar dat het nu wel duidelijk is dat „ze niet langer dienst kunnen doen voor eerbetoon op openbare plekken voor gemeenschappelijk gebruik zoals het winkelcentrum van Charlottesville”.

Signer pleitte ook voor wetgeving die het dragen van wapens, openlijk of verborgen, verbiedt tijdens bepaalde publieke bijeenkomsten.