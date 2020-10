Charlie Hebdo zet karikatuur Erdogan op de cover

Een karikatuur van de Turkse president Erdogan siert de voorpagina van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo deze week. Onder de titel „privé is hij heel grappig” is Erdogan zittend in een stoel te zien terwijl hij de rok van een gesluierde vrouw omhoog houdt met de woorden: „Oh, de profeet.”

De publicatie komt in een tijd met oplopende spanningen tussen Turkije en Frankrijk. De Franse president Macron heeft strenger optreden aangekondigd tegen extreme moslimorganisaties na de onthoofding van een geschiedenisleraar door een 18-jarige moslim. Erdogan heeft opgeroepen tot een boycot van Franse producten omdat hij Macron een islamvijandige houding verwijt.

Charlie Hebdo was in 2015 doelwit van een bloedige aanslag door moslimextremisten waardoor twaalf mensen om het leven kwamen. Aanleiding was de publicatie van spotprenten van de moslimprofeet Mohammed die voor moslims beledigend kunnen zijn.

In september publiceerde het blad de karikaturen van Mohammed nog een keer vanwege de rechtszaak tegen betrokkenen bij de terreuraanval. Kort daarna was er een steekincident bij het vroegere kantoor van het blad.