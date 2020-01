Charlie Hebdo staat vijf jaar na dato stil bij aanslag

Personeelsleden van het Franse satirische blad Charlie Hebdo hebben dinsdag stilgestaan bij de aanslag op hun redactie in Parijs, exact vijf jaar geleden. In 2015 schoten de geradicaliseerde broers Chérif en Saïd Kouachi daar twaalf mensen dood. De aanval was een reactie op cartoons die het blad maakte waarin de islamitische profeet Mohammed werd afgebeeld.

Redactieleden die de aanslag vijf jaar geleden overleefden, waren dinsdag bij de ceremonie aanwezig. Deze werd gehouden bij de voormalige redactie van Charlie Hebdo. Ook oud-president van Frankrijk François Hollande en de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, waren bij de herdenking aanwezig. Dat gold ook voor huidige minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner. Tijdens de plechtigheid werden onder meer kransen gelegd.

De daders werden in 2015 enkele dagen na de aanslag doodgeschoten in het noorden van Frankrijk. Later dit jaar begint het proces tegen veertien medeverdachten. Zij zouden onder andere hebben gezorgd voor de wapens en financiële hulp hebben geboden.