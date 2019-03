Chaos Sydney Airport na rook in verkeerstoren

Het vliegverkeer rond de Australische stad Sydney heeft vrijdag veel vertraging opgelopen nadat de verkeerstoren was ontruimd vanwege rookvorming. Toestellen werden op Sydney Airport noodgedwongen aan de grond gehouden en inkomende vluchten mondjesmaat toegelaten.

Tussen de 15 en 20 man personeel moesten rond de middag (lokale tijd) de controletoren verlaten. De rook is volgens The Sydney Morning Herald veroorzaakt doordat een back-upsysteem oververhit was geraakt. Toen de toren door de brandweer na ongeveer een uur werd vrijgegeven werd het vliegverkeer weer opgestart.

De luchthaven waarschuwt wel voor gevolgen voor de rest van de vrijdag. Sydney Airport is het drukste vliegveld van het land.