Chaos rond wedstrijd Malawi: meerdere doden

Zeker acht mensen zijn om het leven gekomen in het gedrang in een voetbalstadion in Malawi. Ook raakten volgens de politie zeker 62 mensen gewond toen ongeduldige bezoekers voortijdig het stadion in hoofdstad Lilongwe binnendrongen.

Duizenden supporters verzamelden zich volgens de lokale correspondent van de BBC in de aanloop naar de wedstrijd buiten het stadion. Toen de poorten uren langer gesloten bleven dan gepland, wilden sommige mensen vermoedelijk niet langer wachten. „Ze forceerden de poorten, met een stormloop tot gevolg”, zei een politiewoordvoerder donderdag.

Een getuige zei tegen Reuters dat de politie traangas afvuurde op de menigte die in het stadion op zoek was gegaan naar plaatsen. „De politie raakte de controle kwijt”, concludeerde de man. De wedstrijd had juist een feestelijk karakter moeten hebben, omdat die samenviel met de Onafhankelijkheidsdag in het Zuid-Afrikaanse land.