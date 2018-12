Chaos op vliegvelden Australië door harde wind

Harde wind heeft op de twee drukste vliegvelden van Australië tot een chaos geleid. Duizenden reizigers zijn gestrand op de luchthavens van Sydney en Melbourne nadat vele tientallen vluchten werden geschrapt.

In Sydney was maar een start- en landingsbaan beschikbaar, waardoor zeker 76 vluchten uitvielen. In Melbourne kon slechts de helft van het geplande aantal vluchten doorgaan.

Bewoners van bosrijke gebieden in het zuidoosten van Australië moesten hun huis verlaten wegens oprukkende natuurbranden, die worden aangewakkerd door de harde wind. Op 21 verschillende plaatsen woeden natuurbranden. Om deze te bestrijden worden onder meer blusvliegtuigen ingezet.

Australische meteorologen verwachten dat in de loop van vrijdag de situatie verbetert omdat de wind afzwakt. Er zijn geen berichten over persoonlijke ongelukken.

Donderdag had dezelfde regio al te kampen met een zandstorm. Die was het gevolg van de droogte die al maandenlang aanhoudt. Er werd zand, stof en vuil over een groot gebied verspreid. In de stad Sydney was het zicht slechts enkele meters.