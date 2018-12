Chaos na sneeuwstorm in zuidoosten VS

Winterweer heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten geleid tot chaotische toestanden. Er vielen zeker drie doden en tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom.

Een persoon stierf onderweg naar een noodopvanglocatie aan de gevolgen van een hartinfarct, een terminaal zieke vrouw overleed toen haar zuurstofapparaat uitviel. Ook viel een dode toen een boom op een voertuig viel, zeggen de autoriteiten in North Carolina.

Ook in de staten South Carolina, Georgia en Virginia zorgt het winterweer voor overlast, bijvoorbeeld doordat wegen spekglad zijn. In sommige gebieden is de afgelopen dagen tientallen centimeters sneeuw gevallen. In de plaats Whitetop (Virginia) ging het zelfs om meer dan een halve meter winterse neerslag.

Scholen in meerdere staten hebben uit voorzorg lessen afgeblazen en sommige overheidsdiensten laten personeel thuisblijven. Er zaten dinsdagochtend nog zo’n 76.000 huishoudens zonder stroom, tegenover 220.000 op maandag.