Chaos in supermarkten Hongkong door onrust over virus

De onrust over het nieuwe coronavirus heeft in Hongkong geleid tot chaotische toestanden in supermarkten. De autoriteiten waarschuwen dat „onjuiste geruchten” over tekorten aan producten als toiletpapier en rijst leiden tot „paniekaankopen en zelfs chaos”.

„Het was enorm druk”, bevestigt een 32-jarige Britse docente die woensdagochtend naar een supermarkt ging in de metropool. „Iedereen greep zo veel mogelijk toiletrollen. Pakken en pakken vol toiletrollen.”

Sommige mensen zouden op grote schaal goederen inslaan zodat ze minder vaak naar de supermarkt hoeven te gaan. „We hebben nog maar voor twee weken mondmaskers in huis”, legt een 37-jarige huisvrouw uit in de krant South China Morning Post.

Plaatselijke media berichten dat toiletpapier en rijst in een supermarkt in Wan Chai donderdagochtend binnen een half uur waren uitverkocht. De regering van Hongkong roept inwoners op zich geen zorgen te maken. „Er is voldoende basisvoedsel op voorraad, waaronder rijst en pasta.”

In Hongkong zijn tot dusver zeker 21 besmettingen gemeld met het virus, dat wereldwijd aan ruim 560 mensen het leven heeft gekost. De metropool heeft de meeste landsgrenzen met de rest van China gesloten, maar de invoer van goederen gaat volgens de overheid gewoon door.