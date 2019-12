Chaos in parlement Montenegro, 18 politici opgepakt

In Montenegro zijn achttien volksvertegenwoordigers opgepakt nadat in het parlement chaos was ontstaan. Leden van de pro-Servische oppositiepartij Democratisch Front probeerden te voorkomen dat een stemming doorging over een wet die de overheid in staat stelt bezittingen van de kerk te onteigenen.

In het parlement werd met flessen gegooid en ook zou vuurwerk of een rookgranaat zijn afgegaan. Daarop greep de politie in. Niet alleen in het parlement, maar ook op straat demonstreerden mensen tegen de wet die vooral tegen het zere been is van de Servische bevolking van Montenegro.

Ondanks alle rumoer werd de wet vrijdag in de vroege uren aangenomen. Van de achttien opgepakte parlementariërs zitten er drie nog vast, meldt de BBC.

In een nieuw wetsvoorstel staat dat religieuze organisaties moeten aantonen dat ze al voor 1918 eigenaar waren van gebouwen die ze nu in bezit hebben. Veel gelovigen zijn bang dat de overheid de wet gebruikt om gebouwen van de kerk af te nemen. De Servisch-Orthodoxe Kerk is de grootste kerk in het land met 620.000 inwoners.