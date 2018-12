Chaos in Parijs na protest Gele Hesjes

De betoging van de 'gele hesjes' in Parijs is zaterdagmiddag volledig ontspoord. Tientallen auto's gingen in vlammen op, bij banken werden ruiten ingegooid en straatmeubilair werd vernield.

Sommige actievoerders bekogelden de politie en wierpen barricades op. Bij de confrontatie met de oproerpolitie vielen tachtig gewonden, onder wie veertien agenten. Er werden bijna 200 mensen gearresteerd.

Het was een chaotische bedoening rond de beroemde Arc de Triomphe. Daar werd een gebouw in vlammen gezet. Zeker 19 metrostations zijn gesloten, waaronder de bekende zoals Étoile, Opera en Bastille. Ook grote warenhuizen als Lafayette sloten de deuren.

Bij de derde betoging van 'Gilets Jaunes' waren zo'n 75.000 mensen op de been, fors minder dan bij de vorige twee demonstraties.

Premier Edouard Philippe sprak zijn verontwaardiging uit over het feit dat betogers juist die plek hadden uitgekozen. Hij sprak van “uitzonderlijke gewelddadigheden”.

De 'Gilets Jaunes' demonstreren tegen de hoge kosten van hun levensonderhoud in het algemeen en verhoging van de brandstofaccijns in het bijzonder.