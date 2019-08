Chaos in Hongkong door grote stakingsactie

Na opnieuw een weekend van protesten legden maandag duizenden inwoners van Hongkong hun werk neer. De protestacties zorgden voor chaos in de stad.

Minstens 14.000 mensen uit twintig sectoren zegden zondag toe deel te nemen aan de staking in de speciale administratieve zone van China, meldde de Hongkongse krant South China Morning Post. Werknemers uit de transportsector, maatschappelijk werk, de financiële sector en luchtvaartmaatschappijen namen deel aan protestacties in acht districten van de stad. Veel cafés en winkels waren ook dicht.

De protestacties zorgden in Hongkong voor verkeerschaos. Betogers blokkeerden wegen en de metro werd deels lamgelegd. Activisten hielden onder meer metrodeuren open om te zorgen dat de wagons niet konden vertrekken. Later op de dag reed de metro weer volgens dienstregeling, aldus South China Morning Post. Op de luchthaven zijn honderden vluchten geannuleerd. De Hongkongse krant berichtte dat veel luchtverkeersleiders zich ziek hebben gemeld.

Op verschillende plekken in de stad werden vreedzame bijeenkomsten gehouden, waarbij duizenden mensen zich verzamelden en democratische hervormingen eisten. Andere betogers wierpen blokkades op en er volgden diverse confrontaties met de politie.

De staking is bedoeld om „de sterke ontevredenheid van de burgers van Hongkong over het politieke onrecht tot uitdrukking te brengen”, aldus een verklaring zondag van een alliantie van activisten die tot de actie heeft opgeroepen.

De regeringsleider van Hongkong, Carrie Lam, zei maandagochtend in een persconferentie dat de aanhoudende protesten in Hongkong de stad in een „extreem gevaarlijke situatie” brengen. „De demonstranten proberen Hongkong te vernietigen.”

Het gehele weekend was het onrustig in de metropool. Zondag vonden er heftige botsingen plaats in Causeway Bay, een wijk die bekendstaat om zijn luxueuze modewinkels. Duizenden betogers blokkeerden de straten en wierpen blokkades op. De politie antwoordde met traangas.

Ook zaterdag gingen tienduizenden inwoners van Hongkong de straat op om te protesteren. De demonstraties begonnen zaterdag vreedzaam met een mars waar volgens de organisatie 120.000 mensen aan meededen. De politie sprak van 42.000 betogers.

‘s Avonds wierpen, veelal in het zwart geklede betogers, verspreid door het stadsdeel Kowloon barricades op en blokkeerden de straten. De politie vuurde traangasgranaten af om de demonstranten uiteen te jagen.

Waarnemers zien de huidige protesten als de ergste politieke crisis sinds Hongkong weer onder Chinees bestuur valt. In de voormalige Britse kroonkolonie is het al drie maanden onrustig. De acties begonnen met protesten tegen een wetsvoorstel om verdachte criminelen uit te leveren aan China.

Die omstreden wet is inmiddels voorlopig van tafel gehaald. Sindsdien heeft het protest zich echter ontwikkeld tot een bredere beweging tegen de regering en de politie, die ervan wordt beschuldigd te hard te zijn voor de demonstranten. Ook vrezen veel mensen in Hongkong een groeiende invloed vanuit Peking en eisen democratische hervormingen.

