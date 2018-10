Chaos en dreiging rond verkiezing Afghanistan

Voor het eerst in acht jaar mogen Afghanen zaterdag hun stem uitbrengen voor een nieuw parlement. De verkiezingen hadden eigenlijk al in 2015 gehouden moeten worden, maar werden door politieke conflicten en aanhoudend geweld telkens uitgesteld. Dreigementen van de radicaalislamitische Taliban overschaduwen de stembusgang. Ook de organisatie is volgens waarnemers chaotisch.

Op diverse plekken gingen stembureaus ’s morgens niet op tijd open. Zo meldden waarnemers en kandidaten dat aan de westkant van de hoofdstad Kabul veel stembureaus tweeënhalf uur na het officiële begin van de verkiezingen nog steeds dicht waren. Sommige kiezers hielden het voor gezien en keerden huiswaarts zonder hun stem te hebben uitgebracht.

In de provincie Kandahar kan helemaal niet worden gestemd; de verkiezingen zijn daar uitgesteld nadat eerder deze week een aanslag werd gepleegd op hoge functionarissen. Een generaal kwam om het leven, de gouverneur raakte ernstig gewond.

Ook elders zijn problemen. De kiescommissie liet eerder al weten dat ruim tweeduizend stembureaus minder open zullen gaan dan eigenlijk de bedoeling was. De veiligheid kan er niet worden gegarandeerd. In totaal blijven ruim vijfduizend stembureaus over.

In aanloop naar de verkiezingen is al veel geweld gepleegd door militanten. Negen kandidaten zijn vermoord en honderden burgers kwamen om het leven tijdens aanvallen die waarschijnlijk verband houden met de stembusgang.