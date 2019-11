Chaos door zware regen- en sneeuwval Italië

Het heeft opnieuw zwaar geregend in Italië. Venetië maakt zich daarom op voor de derde hoogwatergolf die de stad zondag aan het begin van de middag zal overspoelen. Bij een harde wind wordt een waterhoogte van 160 centimeter verwacht, iets minder dramatisch dan eerder deze week. Dinsdag bereikte het waterpeil in Venetië 187 centimeter, slechts 7 centimeter onder het recordpeil van 1966. De overstromingen hebben al veel schade aangericht aan pleinen, winkels en gebouwen.

Florence en Pisa houden er rekening mee dat de rivier Arno buiten zijn oevers zal treden. Door de hevige regen is het waterpeil sterk gestegen. Door stormachtige wind zijn in Rome veel bomen omgewaaid.

In het bergachtige noorden van Italië is de neerslag gevallen als sneeuw. In de Dolomietenprovince Zuid-Tirol is daardoor op sommige plaatsen een chaos ontstaan. Door de sneeuwmassa is de Brenner-snelweg geblokkeerd tussen Brixen en Sterzing. In het hele gebied geldt de hoogste code voor lawinegevaar.