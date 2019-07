Chaos door stormloop toeristen op Uluru

De massale toestroom van toeristen bij de wereldberoemde Australische rotsformatie Uluru leidt tot chaotische toestanden in de omgeving. De toeristische trekpleister mag vanaf 26 oktober niet meer worden beklommen. Daarom grijpen veel mensen nu nog even hun kans, bericht omroep ABC.

De horde toeristen die is neergestreken in het gebied zorgt voor veel overlast. Omdat kampeerlocaties bomvol zitten, overnachten reizigers illegaal naast de weg. „Het is nogal hectisch. Ze willen dat hun kinderen de kans krijgen om Uluru te beklimmen. Daarom zijn ze hier”, vertelt de eigenaresse van een camping die zo’n 100 kilometer van Uluru ligt.

De vrouw klaagt tegenover de omroep dat mensen wildkamperen, kampvuren maken en troep dumpen. Ze legt uit dat er maar een beperkt aantal plekken is waar mensen hun afval kunnen achterlaten. „En we hebben bezoekers die niet in de rij willen staan.”

Een andere getuige vertelde dat ze al jaren naar de rotsformatie gaat, maar nog nooit zoiets heeft meegemaakt op een nabijgelegen kampeerterrein. Ze vergeleek de aanhoudende stroom aan caravans met een „processierups”.