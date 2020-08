Chaos aan Sloveens-Oostenrijkse grens door nieuwe coronamaatregel

Terugkerende vakantiegangers hebben dit weekeinde soms meer dan twaalf uur lang moeten wachten bij de Sloveens-Oostenrijkse grens, nadat de regering in Wenen strengere toegangscontroles had ingevoerd om de coronapandemie te beteugelen.

De nieuwe verordening was zaterdag ingevoerd vanwege de toenemende infecties in Kroatië. Alle reizigers die in dat land zijn geweest moesten zich bij de gezondheidsautoriteiten aan de grens laten registreren.

Veel vakantiegangers waren hiervan niet op de hoogte. Een Duitser zei dat hij nog op internet had gezocht naar een nieuw reisbeleid voordat hij aan zijn terugreis uit Kroatië begon. „We hebben dit nergens gezien”, zei hij over de nieuwe maatregel. Hij vertelde dat hij veertien uur in de file heeft gestaan, voordat hij Oostenrijk binnen kon rijden.

Oostenrijkse functionarissen zijn zondag begonnen om buitenlandse automobilisten door te laten rijden, waardoor de wachttijd verminderde tot zes uur.