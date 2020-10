‘Ceremonie nominatie opperrechter mogelijke bron van besmetting’

De bijeenkomst in de tuin van het Witte Huis op zaterdag 26 september waar president Donald Trump Amy Coney Barrett nomineerde voor een zetel in het Amerikaanse Hooggerechtshof, is mogelijk een bron van een uitbraak van het coronavirus geweest. Dat vermoeden hebben onderzoekers van de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Bij de ceremonie waren ongeveer 150 familieleden, bevriende politici en getrouwen van Trump en Barrett aanwezig. Vrijwel niemand droeg tijdens die bijeenkomst een mondkapje en op beelden is te zien dat er veel gasten geen afstand hielden met de andere aanwezigen. Ook is te zien dat sommigen elkaar zelfs uitbundig omhelzen.

De onderzoekers vertellen tegen The Washington Post dat het vrijwel onmogelijk is om nog gedegen bron- en contactonderzoek te plegen om de bron van de besmetting te kunnen vinden. Onduidelijk is hoeveel mensen na de bijeenkomst zijn getest en hoeveel mensen uiteindelijk een besmetting hebben opgelopen of het virus al onder de leden hadden die zaterdag.

Tot nu toe is van acht aanwezigen bekend dat ze besmet zijn geraakt met het longvirus. Dat zijn naast Donald en Melania Trump, Witte Huis-adviseur Kellyanne Conway, oud-gouverneur Chris Christie, een journalist, een hoofd van een universiteit en de senatoren Mike Lee en Thom Tillis.