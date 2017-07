Ceremonie Kohl eindigt met Europees volkslied

Met het volkslied van Europa Ode an die Freude eindigde zaterdag in Straatsburg de ceremonie voor de overleden ex-bondskanselier Helmut Kohl. Diverse wereldleiders roemden in toespraken de verdiensten van de op 16 juni op 87-jarige leeftijd overleden CDU-politicus.

Onder anderen de voormalige president van de VS Bill Clinton, de Franse president Emmanuel Macron en de Russische premier Dmitri Medvedev spraken het gezelschap in de vergaderzaal van het Europese Parlement toe. De kist met het lichaam van Kohl stond daarbij midden in de zaal, met de Europese vlag er over gedrapeerd.

Bondskanselier Angela merkel was de laatste spreker. „Helmut Kohl ging op de mensen af, hij was in hen geïnteresseerd”, zei ze onder meer.

De kist van de CDU-voorman zal per helikopter naar zijn woonplaats Ludwigshafen worden gevlogen om daarna via de Rijn naar Speyer te varen. ’s Avonds vindt in de Dom voor genodigden een mis plaats. De begrafenis zelf vindt in familiekring plaats.