Centrumrechts wint verkiezingen Estland

De centrumrechtse oppositiepartij Liberale Hervorming heeft de verkiezingen in Estland gewonnen. De partij van Kaja Kallas heeft 28,8 procent van de stemmen binnengehaald. Kallas lijkt de eerste vrouwelijke minister-president van Estland te worden.

De centrumlinkse partij van premier Jüri Ratas is tweede geworden met 23 procent van de stemmen. Hoewel de partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan, hebben Kallas en Ratas al aangegeven zeker te willen spreken over een gezamenlijke coalitie. „Hoewel we sterke verschillen hebben op de gebieden van belastingen, burgerschap en onderwijs”, aldus Kallas.

De rechtse partij EKRE is flink gestegen en kreeg 17,8 procent van de stemmen. Voor Kallas is samenwerken met de anti-immigratiepartij echter geen optie, liet ze eerder al weten.

Belangrijke thema’s tijdens de verkiezingen waren belastingen, overheidsuitgaven en Russische lessen voor de Russen die in Estland wonen.