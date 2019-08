„Centrum Rome wordt museum”

Het gemeentebestuur van Rome verbood eerder al op de Spaanse Trappen te eten, maar nu mogen burgers en toeristen er ook niet meer op zitten. Het stadsbestuur beschouwt het centrum als een museum, schrijven Italiaanse media.

Rome wil het erfgoed beschermen tegen bijvoorbeeld de vele morsende eters op straat, koffers met wieltjes en halfblote toeristen die in eeuwenoude fonteinen springen. Op fluitjes blazende agenten hebben deze week duidelijk gemaakt dat het nu ook verboden is om op de beroemde Spaanse Trappen te zitten. Plaats nemen op een van de 136 treden kan een boete opleveren van 250 euro.

Toeristen zijn niet de enigen die door de regeldrift verrast worden. Het is nu bijvoorbeeld ook verboden aan straatzijden was te drogen te hangen, wat veel Romeinen doen. Wie op zijn balkon een plantje water geeft, moet er nu op straffe van boetes voor waken dat er geen druppels door de bloempot heen naar de straat sijpelen of druppelen.