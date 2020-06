Centrum Glasgow door politie afgesloten om ‘ernstig incident’

Het centrum van de Schotse stad Glasgow is door de politie afgesloten naar aanleiding van een „ernstig incident”, meldt BBC Schotland. Meerdere bronnen op Twitter doen melding van een steekpartij in West George Street. De politie bevestigt dat die straat is afgesloten en zegt de situatie onder controle te hebben.

Op foto’s is te zien dat de politie en ambulancediensten in groten getale zijn uitgerukt naar de straat. Het Britse Sky News meldt op basis van ooggetuigen dat er meerdere gewonden zouden zijn. De ooggetuigen zeggen dat zij onder meer bloed en gewapende politieagenten hebben gezien. De politie van Glasgow vraagt mensen om niet naar het afgesloten gebied te gaan en zegt dat er geen dreiging meer is voor het publiek.