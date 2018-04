Centrale bankchef belaagd in parlement Iran

Bij een rede dinsdag in het Iraanse parlement is de chef van de centrale bank van het land, Valiollah Seif, belaagd door boze parlementsleden. Beveiligers en andere afgevaardigden probeerden de woedende belagers tot bedaren te brengen.

Het was niet onmiddellijk duidelijk waarom parlementariërs plotseling in woede ontstoken, maar Seif was bezig toe te lichten waarom de Iraanse munteenheid rial zo sterk in waarde daalt. In zes weken tijd is de Amerikaanse dollar in Iran op de zwarte markt 40 procent duurder geworden.