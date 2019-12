Celstraffen voor zes journalisten Turkse oppositiekrant

Een Turkse rechtbank heeft zes journalisten die werken voor de niet-regeringsgezinde krant Sözcü veroordeeld tot celstraffen. De journalisten worden volgens hun advocaat beschuldigd verdacht van terrorisme en het hebben van banden met de beweging van moslimprediker Fethullah Gülen.

De zes krijgen celstraffen variërend van twee jaar tot drie jaar en zes maanden. De nationalistische krant heeft regelmatig forse kritiek op de Turkse regering en daagt president Recep Tayyip Erdogan regelmatig uit met schreeuwende koppen.

„Dit is een lege zaak. Er is geen bewijs of getuige tegen ons. Het vonnis als een zwarte vlek”, aldus een journalist van de krant.

Sözcü is de tweede Turkse oppositiekrant die onder vuur ligt van de regering. Eerder dit jaar werden twee journalisten van de krant Cumhuriyet al tot lange gevangenisstraffen veroordeeld.

Erdogan beschuldigt Gülen ervan achter de mislukte staatsgreep van juli 2016 te zitten, maar Gülen, die in de VS in ballingschap leeft, heeft dat steeds ontkend.