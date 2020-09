Celstraffen voor vier Vietnamezen in zaak dodentruck

In Vietnam zijn maandag vier mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2,5 tot 7,5 jaar voor betrokkenheid bij de dood van 39 Vietnamese migranten die omkwamen in een koelvrachtwagen in Engeland.

De verdachten zijn tussen de 24 en 36 jaar en werden na één zittingsdag berecht in de provincie Hà Tĩnh, meldde een vader van een van de slachtoffers aan persbureau Reuters. Ze zijn schuldig bevonden aan het „organiseren en faciliteren van illegale migratie”.

De vader, die bij de zitting aanwezig was, zei niet te willen dat de verdachten een lange celstraf krijgen. Volgens hem was sprake van een ongeval. „Door ze lange gevangenisstraffen te geven, krijg ik mijn dochter niet terug.”

De Vietnamese politie zei eerder op maandag dat de verdachten voor 22.000 dollar de illegale reis naar Engeland hadden geregeld voor Pham Thi Tra My, die vanuit de koeltruck nog een afscheids-sms’je verstuurde aan haar moeder waarin ze liet weten dat ze niet meer kon ademen.

De container met de 39 dode migranten werd vorig jaar oktober gevonden op een industrieterrein ten oosten van Londen. De slachtoffers, 31 mannen en jongens en 8 vrouwen, waren tussen de 15 en 44 jaar oud.