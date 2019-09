Celstraffen voor plannen aanslagen op NAVO

Een rechtbank in Kosovo heeft zes mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen van een tot tien jaar voor het plannen van aanslagen op NAVO-troepen en burgerdoelen in Kosovo, België en Frankrijk.

De bevolking van Kosovo, dat zich in 2008 onafhankelijk van Servië verklaarde, is voor 90 procent moslim, maar grotendeels seculier. De NAVO heeft daar een kleine 4000 militairen, met als missie de fragiele vrede te bewaren sinds de oorlog in 1999 eindigde.

De aanklager zei dat de verdachten aanhangers waren van de terreurbeweging Islamitische Staat. Sommigen hadden contacten met in Kosovo geboren militanten die betrokken waren bij gevechten in Syrië en Irak. Ze werden vorig jaar gearresteerd. Een van hen had ook een Belgisch paspoort.

„De zes mensen waren terroristische aanslagen in en buiten Kosovo aan het voorbereiden, aanslagen op disco’s in Gracanica, aanslagen op de orthodoxe kerk in Noord-Mitrovica, aanslagen op NAVO-troepen in Kosovo en andere terroristische aanslagen in Frankrijk en België,” zei de rechtbank in een verklaring.

Zowel Gracanica als Noord-Mitrovica wordt voornamelijk bewoond door de Servische minderheid in Kosovo.

Sinds 2012 zijn meer dan 300 Kosovaren naar Syrië afgereisd en 70 mannen die met militante groepen vochten, werden er gedood. Er zijn geen islamitische aanslagen in Kosovo zelf geweest, hoewel meer dan 100 mannen gevangen zijn gezet of zijn aangeklaagd wegens deelname aan de strijd in Syrië en Irak. Sommigen van hen werden schuldig bevonden aan het plannen van aanslagen in Kosovo.