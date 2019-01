Celstraffen voor moord op oud-president Chili

Een Chileense rechtbank heeft zes personen veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor de moord op oud-president Eduardo Frei Montalva. Hij overleed in 1982 nadat hij was vergiftigd in een kliniek in Santiago.

Eduardo Frei Montalva voerde voor zijn dood oppositie tegen dictator Augusto Pinochet. Hij overleed op 71-jarige leeftijd nadat hem giftige stoffen waren toegediend die zijn immuunsysteem verzwakten. Sommige van de artsen die nu zijn veroordeeld probeerden vervolgens de doodsoorzaak geheim te houden.

De rechtbank gaf in 2016 opdracht het lichaam van de oud-president nogmaals te onderzoeken. Dat leverde bewijs op dat hij was vergiftigd door medewerkers van het regime. De zes verdachten in de zaak kregen woensdag gevangenisstraffen opgelegd van tussen de 3 en 10 jaar voor hun betrokkenheid bij de moord. Het gaat onder anderen om artsen en de chauffeur van de oud-president.

Frei Montalva was de voorganger van de socialist Salvador Allende, die in 1973 werd afgezet door Pinochet.