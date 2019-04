Celstraffen voor leiders Occupy Hongkong

Een rechtbank in Hongkong heeft vier prominente activisten veroordeeld tot celstraffen. Het gaat om leiders van de pro-democratische protestbeweging Occupy die een deel van het openbare leven in de metropool in 2014 stillegde met massabetogingen.

Activisten protesteerden destijds maandenlang tegen de bemoeienis van Peking met verkiezingen in de voormalige Britse kroonkolonie. Die geniet meer autonomie dan andere delen van China.

De rechtbank veroordeelde twee protestleiders tot celstraffen van zestien maanden voor hun rol in het organiseren van de protesten. Het gaat om Benny Tai (54) en Chan Kin-man (60). Twee andere prominente activisten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van acht maanden.

Buiten de rechtbank hadden zich honderden sympathisanten van de protestleiders verzameld. Zij reageerden boos en geëmotioneerd op de uitspraak.