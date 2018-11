Celstraffen voor hack TalkTalk

Twee mannen zijn in Groot-Brittannië veroordeeld tot celstraffen voor hun betrokkenheid bij de cyberinbraak bij telecombedrijf TalkTalk. Daar maakten hackers in 2015 gegevens buit van duizenden klanten. De 23-jarige Matthew Hanley en Conner Douglas Allsopp (21) hebben schuld bekend, meldt de politie.

De politie arresteerde Hanley kort na de hack in oktober 2015. Hij bleek data op zijn computers en gegevensdragers te hebben versleuteld en gewist. Onderzoekers konden later alsnog aantonen dat hij betrokken was bij de hack en bewijs had vernietigd. Daarop gaf Hanley toe dat hij digitaal had ingebroken bij TalkTalk.

Volgens de politie had Hanley zijn handlanger Allsopp opdracht gegeven gestolen gegevens te verkopen. De 21-jarige man gaf later toe dat hij ook had geprobeerd gegevens te slijten over de digitale beveiliging van TalkTalk. Die informatie had anderen in staat gesteld daar ook in te breken.

Hacker Hanley kreeg maandag de langste straf: twaalf maanden. Zijn handlanger is veroordeeld tot acht maanden cel. „Uit ons onderzoek blijkt dat ongeacht wat voor technieken cybercriminelen gebruiken om hun identiteit en activiteiten geheim te houden, ze altijd een spoor achterlaten”, aldus de politie.